Британският премиер Борис Джонсън е приет в интензивно отделение, след като състоянието му се е влошило, съобщи ВВС. Първият положителен тест на Джонсън за коронавирус беше преди 10 дни, а тогава той имаше леки симптоми и беше поставен в изолация у дома си.

Според BBC, той е в съзнание, но състоянието му се е влошило този следобед. Той е бил преместен в интензивното отделение като превантивна мярка, в случай че се нуждае от апаратна вентилация.

Днес негов говорител обяви, че той все още има симптоми и е приет в болница "Свети Тома" в неделя вечерта. В изявление на Даунинг стрийт се казва: "Този следобяд, състоянието на премиера се е влошило и по съвет на медицинския му екип, е бил преместен в интензивното отделение на болницата". Премиерът е поискал министърът на външните работи Доминик Рааб да изпълнява функциите му, ако е необходимо.

"Премиерът получава отлични грижи, благодарение на перфектните медици, тяхната усърдна работа и решимост", се казва още в изявлението на Даунинг стрийт.

