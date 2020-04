Украинските пожарникари хвърлиха вчера почти 400 тона вода върху горския пожар в затворената зона около бившата ядрена централа в Чернобил, но вече десето денонощие не могат да спрат разпространението на пламъците. Това съобщи днес украинската държавна служба по извънредните ситуации, пишат DarikNews.bg

Все още горят тревите и горската постеля в отделни огнища на територията на три лесничейства. В пожарогасенето участват 366 души с 88 единици техника, включително 3 самолета Ан-32П и 3 хеликоптера, хвърлили вчера 370 тона вода, се казва в съобщението.

Forest in Chernobyl, Ukraine.



The fire broke out on last Saturday and spread over 250 acres in a forested area near the Chernobyl power plant. pic.twitter.com/6JDDrB0weg