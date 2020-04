Принц Хари, който е внук на британската кралица Елизабет Втора, и неговата съпруга Меган, участваха в раздаване на храна на болни хора в Лос Анджелис, предаде БТА. Това е първата им публична проява, откакто те се устроиха в Калифорния.

Двойката, която от 1 април престана официално да бъде активна част от кралското семейство, е участвала в раздаването на храната с доброволци от асоциацията Проджект Ейнджъл Фуд, която обичайно доставя адаптирана храна за хроничноболни хора.

Prince Harry and Meghan Markle managed to sneak out and deliver meals to LA residents in need during the Covid-19 pandemic. https://t.co/co0ClJvTeO