Природозащитниците в Бразилия пуснаха кадри на бебе южноамерикански тапир - първото, видяно в горите на Рио де Жанейро от повече от 100 години, съобщава БГНЕС.

Проектът започва през 2016 г., когато професор Фернандо Фернандес от Федералния университет в Рио де Жанейро излезе с идеята да чифтоса 10 двойки южноамерикански тапири в резервата на Рио де Жанейро за период от 3 до 4 години.

"Тапирите са изчезнали в Рио от 1914 г.", каза проф. Фернандо, "Ние успяваме да установим самодостатъчна популация.“

Броят на тапирите е намалял поради лова на видовете заради месото им и специфичната козина. Обезлесяването и развитието на селското стопанство са разрушили техните местообитания, като са засегнали вече застрашените популации. Според Червената книга на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата статутът на низинския тапир е „уязвим“.

Малкото, чийто пол все още не е известен, е на около три месеца. Гестационният период за тези животни е около 13 месеца, а майките раждат само по едно малко на бременност. След този важен момент за тапирите в този регион, природозащитниците, които отговарят за проекта, вече очакват друго раждане по-късно тази година.

"Женската, която роди бебето, е Ева. Тя беше първата, която отново беше заплодена през декември 2017 г. и сега роди първото си бебе в природата", обяснява Марон Галиез, координатор на програмата за репродуктивност, наречена Проект Рефауна. "Другата женска, за която смятаме, че е бременна, е Флора, която ще роди скоро", добавя Галиез.

