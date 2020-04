Нюйоркчаните обикновено ръкопляскат, тропат по тенджери и тигани или просто викат „благодаря“ от прозорците си всяка вечер в 19 ч., изразявайки уважението и подкрепата си към здравните работници, рискуващи живота си на първа линия на битката срещу коронавируса.

New Yorkers sing Frank Sinatra's "New York, #NewYork", as an ode to the city's essential workers amid the #coronavirus pandemic. pic.twitter.com/qHr26p3ScZ — Jan Astra (@janastranewseng) April 17, 2020

Но ритуалите варират. В четвъртък доброволчески хор, наречен "Peace of Heart", въодушеви хиляди да пеят „New York, New York“ , любимата песен, изпълнявана от Франк Синатра, предаде БГНЕС.

Тази класика отекна в кварталите за около десет минути, звучейки от прозорци и балкони, става ясно от публикации в социалните мрежи.

Hearing your neighborhood sing [sort of] New York, New York is truly a beautiful thing. I ❤️ this city. pic.twitter.com/da9WuDskt7 — Angela Smith (@Angela_Smith11) April 16, 2020

"Това е емблематично, това е Ню Йорк", казва Робърт Хорнсби, директор на доброволческия хорза набиране на средства на "Peace of Heart".

Подтикнати от страницата във Facebook на хора, нюйоркчани пяха заедно или просто пуснаха музика от прозорците си и от балконите си.

Изглежда, че ритуалът на отдаване почит към медиците ще продължи засега. Въпреки че епидемията COVID-19 изглежда се е стабилизирала в щата - след повече от 213 000 инфекции и над 11 500 смъртни случая, губернаторът Андрю Куомо заяви в четвъртък, че ще удължи мерките за блокиране, които се прилагат в Ню Йорк, с още един месец.

