Пожарите около изоставената атомна електроцентрала в Чернобил и околните гори доведоха до повишаване на нивата на замърсяване на въздуха в Киев, което тази сутрин беше сред най-високите в света.

Голям пожар бушува на километър от електроцентралата в Чернобил

Kyiv Is not such a great place to live this morning.

Confined to apartment by Covid-19 quarantine ... now we’re told to keep our windows shut because of poor air quality from fires. pic.twitter.com/1zigG19eEF