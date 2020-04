Благодатният огън се появи в храма на Гроба Господен в Йерусалим, съобщава БГНЕС.

Заради пандемията от коронавирус за първи път от десет века насам тържествената церемония е проведена при закрити врата и в отсъствието на поклонници и вярващи.

Surreal: The Holy Fire ceremony is happening in Jerusalem today amidst #Coronavirus. The fire is taken from the Church of the Holy Sepulcher to the airport, where ten airplanes will bring the fire to Orthodox believers in ten different countries

