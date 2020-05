Най-малко двама души са убити, а 22 са ранени, след като земетресение с магнитуд 5,1 разтресе Северен Иран тази сутрин. Трусът разлюля иранската столица Техеран в първите минути на петъчния ден, предизвиквайки паника сред жителите, които се втурнаха по улиците, предадоха световните агенции, цитирани от БГНЕС.

21-годишно момиче е починало от сърдечна недостатъчност в Техеран, а 60-годишен мъж е починал от нараняване на главата в град Дамаванду, източно от Техеран, казват местните представители.

Iran earthquake of magnitude 5.1 kills two, injures 22



Two people died and 22 were injured when they fled their homes in panic following an earthquake of magnitude 5.1 that struck northern Iran in the early hours of Friday



