Свещеник, който използва воден пистолет, за да пръска богомолците със светена вода, за да спазва социалната дистанция, породи полемика и шеговити коментари, предаде БТА.

Сцената се разиграла в Детройт. На Великден пастор Тим Пелк пръскал с водния пистолет богомолците от прозореца на колата си, спряна пред стълбите на църквата „Свети Амброзий”. Той носел освен това маска, предпазен шлем и ръкавици.

'Wacky' priest uses water pistol to bless churchgoers from a distance https://t.co/7zIRMyzFV2 pic.twitter.com/p5VNklm3sV