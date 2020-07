Над 40 души са ранени по първоначални данни при експлозията във фабрика за пиротехника в окръг Сакария в Северозападна Турция. Това съобщи местният окръжен управител, цитиран от турската частна телевизия НТВ и БТА.

По сведения от собственика на фабриката вътре е имало около150-200 души. Общо 195 са наетите на работа служители. „Към момента сме транспортирали в болница 41 ранени. Слава Богу, няма починали", написа в Twitter валията на окръг Сакария Четин Октай Калдъръм.

В същата фабрика преди това са ставали два подобни инцидента, отнели живота на двама работници - през 2009 г. и през 2014 г.

Причината за днешната експлозия в пиротехническата фабрика в района на град Хендек засега не е известна. Голям брой медицински екипи и пожарникари са били незабавно изпратени на място. Усилията на екипите да се справят със ситуацията продължават.

Гърмежът е отекнал из околността и е предизвикал паника сред местното население. Жители споделят, че са помислили, че е паднала бомба или е станало земетресение, отбелязва СиЕнЕн-Тюрк.

„Беше много силна експлозия. Телефоните ни не престават да звънят. Чу се в целия град. Помислихме, че е паднала бомба", споделя кметът на Хендек Тургут Бабаоглу. Над мястото се издига гъст дим.

