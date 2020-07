Полицията в Белград използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращи срещу въвеждането на ограничителни мерки за борба с коронавируса, съобщават ТАСС и БТА.

Президентът на Сърбия Александър Вучич даде заден ход от плановете си да постави отново Белград под карантина тази седмица, но това не спря хората да използват пиротехника и да хвърлят камъни, докато опитват да нахлуят в сградата на парламента.

Няколко души бяха ранени при сблъсъци пред парламента днес, включително някои от опозиционните лидери.

ПРОТЕСТ В СЪРБИЯ: Демонстранти нахлуха в парламента (ВИДЕО+СНИМКИ)

Протестът започна към 18 часа местно време и отначало всичко беше спокойно, но малко след 20 часа групи младежи започнаха да хвърлят бутилки и пиротехнически средства срещу полицията. Полицията отговори със сълзотворен газ.

🚨 LIVE FROM #BELGRADE:



People protesting against Aleksandar Vučić's dictatorship! Please spread a word BECAUSE MEDIA WON'T!!!!! pic.twitter.com/d2sZgYRQy8