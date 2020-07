Ако сте от хората, които вярват в звездите и тяхната съдбовна подредба, то настоящата информация ще ви се стори доста интересна и вероятно ще промени представата ви за зодиака.

Индиец създаде очила, които контролират огнестрелно оръжие на разстояние до 1,5 км (ВИДЕО+СНИМКИ)

Оказва се, че от НАСА са решили да направят точните изчисления и научни сметки, за да дадат на хората най-точния зодиак (доколкото учените вярват в съдбата и кармата).

Изследователите все пак подчертават, че не изучават астрология, а астрономия и просто са направили точните сметки, а не се опитват да променят зодиака, както бе оповестено в множество издания.

Все пак е любопитно да разберем как науката и звездите се свързват, за да създадат най-точния зодиакален календар, поне от научна гледна точка.

OK, here's the answer to the question: did NASA just ruin the zodiac and invent a constellation?



Tldr: no, Ophiuchus has always been there, it was just ignored when the signs were drawn up 3000 years ago. And due to precession, it's all out by about one sign anyway...



1/n pic.twitter.com/GZYcfkgnKA