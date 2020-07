За първи път телескоп успя да направи семейна снимка на друга Слънчева система не с една, а с две планети, позиращи пред камерата, и орбитиращи около звезда, приличаща на нашето светило, предаде БТА.

Бебето-слънце и неговите две гигантски газови планети са доста близко до нас, според галактическите стандарти, и отстоят от планетата ни на 300 светлинни години. Фотографията беше осъществена с помощта на телескопа на Европеийската южна обсерватория в чилийската пустиня Атакама.

Най-интересното в съдържанието на груповия кадър е, че бебето-звезда може да се тълкува като много ранна версия на нашето Слънце, коментира авторът на проучването Александер Бон от нидерландския университет в Лайден.

Той изтъква, че снимки на системи с няколко екзопланети са много редки. Подобни кадри ще помогнат на учените да изучат по-добре еволюцията на нашата Слънчева система. Досега са били наблюдавани само две мултипланетни слънчеви системи чрез директен метод. Но и в двата случая звездите им са били твърде различни от нашето Слънце. От откритите досега 4 183 екзопланети, едва 48 са били наблюдавани директно. Останалите са били разкрити чрез индиректен способ - когато сянката им премине през звездата.

