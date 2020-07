Втори ден гръцките пожарникари не успяват да потушат пожара на полуостров Пелопонес. Заради огъня, който е обхванал иглолистна гора, бяха евакуирани шест села.

Голям пожар на Пелопонес, три населени места са евакуирани

Greek firefighters continue to fight blaze after nightlong battle to save seaside homes in southern Greece https://t.co/wBAlMtqA2N

250 пожарникари и стотици доброволци, подпомагани от четири хеликоптера и осем самолета, гасят пламъците. Въпреки това обаче, те са изпепелили най-малко три къщи.

Заради силния вятър през нощта фронтът се е разширил обхванал и маслинови насаждения. През последните 24 часа на различни места в Гърция е имало 57 горски пожара.

Still feel like “everything is on fire” should probably be a bigger deal somehow https://t.co/NpbOaopRwY