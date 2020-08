Индийски ресторант се надява да спечели клиентите, които се страхуват да не ядат по време на пандемията, със специалитети като „COVID Къри“ и хлебчета, изглеждащи като хирургически маски.

"Това беше наистина труден момент за нас и за целия ни сектор", заяви за АФП Яш Соланки, собственик на вегетарианското заведение в град Джодфур.

Jodhpur (India) (AFP) - An Indian restaurant is hoping to win back customers afraid of eating out during the pandemic with a special "COVID Curry" and "Mask Naans".https://t.co/ctK6SNNpZQ pic.twitter.com/j5zZXZ2SUb