В италианския град Генуа, тържествено беше открит новият мост, построен на мястото на рухналия виадукт "Моранди".

Италия възстановява срутилия се мост в Генуа (СНИМКИ)

Преди две години, съоръжението, кръстено на инженера, който го е проектирал, се срути и погреба под отломките си десетки автомобили. Сред 43-те жертви на срутването имаше и 4 деца.

Новият мост с дължина един километър е проектиран от прочутия италиански архитект Ренцо Пиано. Издига се на 40 метра височина и е поддържан от 18 пилона.

Взрививиха моста в Генуа, който погреба 43 души (ВИДЕО+СНИМКИ)

The new #Genoa #SanGiorgio Bridge was ready for inauguration in the Italian city on Monday, two years after the previous structure collapsed, killing 43 people. #Italy #PonteMorandi pic.twitter.com/albBjev3DT