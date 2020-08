Най-малко 10 души са загинали и стотици са ранени при две експлозии в пристанището на ливанската столица Бейрут близо до ливанската военноморска база. Експлозията е разтърсила жилищните райони на ливанската столица. Някои жилища и офиси са повредени, съобщава ТАСС.

Съпругата и дъщерята на ливанския премиер Хасан Диаб са сред ранените при мощната експлозия, съобщи телевизионният канал Ал Арабия, цитиран от БГНЕС.

Сред пострадалите сгради е и посолството на България в града, съобщават от МВнР. По сградата му има минимални щети – счупени прозорци.

По информация на дипломатическата ни мисия няма пострадали сред служителите в посолството. От консулството ни нямат данни и за пострадали българи.

Причините за експлозията все още не са установени.

