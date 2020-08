Знаете ли, че енотите притежават естествен талант за абстрактно рисуване? Поне такъв е случаят с косматите художници от САЩ Пайпър и Чийто, които радват с творчеството си потребителите на канала им в Youtube и на страницата им в Instagram, и дори продават шедьоврите си, пише БТА.



Пайпър и Чийто съжителстват с пет котки и куче на име Луна. Всички животни са спасени или взети от приюти от стопаните им Мичъл и Сара Тайм.

