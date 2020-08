Турция е открила най-голямото в историята на страната находище на природен газ в Черно море, обяви президентът Реджеп Ердоган.

„Това е събитие от исторически мащаб. Намерихме в Черно море най-голямото в историята на страната находище на природен газ. Обемът му е 320 милиарда кубически метра. Планираме да го доставяме на гражданите ни към 2023 ", каза Ердоган.

President Erdogan announces large natural gas find in Black Sea



320 billion cubic meters



Goal is to bring it online for use in Turkish market by 2023



Key role played by former energy minister @BeratAlbayrak and @fatih_donmez in implementing new national exploration strategy pic.twitter.com/kBBWgnuQ2A