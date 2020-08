Чифт кръгли очила, принадлежали на героя от индийската независимост Махатма Ганди, е продаден за 260 000 паунда (приблизително 288 000 евро) по време на търг. Това съобщи Франс прес.

Glasses belonging to Indian icon Mahatma Gandhi have sold 26 TIMES the guide price https://t.co/iT5VAUVCU8