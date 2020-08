Европа има своя нов Крал в лицето на Байерн Мюнхен! "Баварците" надиграха трудно на финала в Шампионската лига тимът на Пари Сен Жермен с минималното 1:0! Шампионското попадение отбеляза Кингсли Коман в 59-ата минута, пише Gong.bg.

Двата отбора започнаха срещата агресивно още от самото начало.

Първият удар към една от двете врати дойде в 6-ата минута, когато Тиаго Алкантара стреля извън наказателното поле, но високо и неточно. В 14-ата минута Килиан Мбапе се опита да застраши вратата на Мануел Нойер, но Леон Горетцка успя да блокира изстрела му. В 18-ата минута ПСЖ създаде и първата чиста ситуация за попадение. Мбапе изведе Неймар отляво в наказателното поле, който се оказа сам срещу Нойер, но вратарят успя да блокира удара му.

Четири минути след това Байерн отговори също с първата си реална голова ситуация. Роберт Левандовски успя да стреля със завъртане, след като топката бе центрирана в наказателното поле, но кълбото се отби от десния страничен стълб на вратата на Кейлор Навас.

В 24-ата минута отново парижани имаха чудесен шанс за попадение, след като организираха страхотна контраатака, при която Анхел Ди Мария бе изведен отдясно в наказателното поле и стреля с десния крак, но над вратата в аут.

🛑 Neymar denied by Neuer! Who thought he'd score? #UCLfinal pic.twitter.com/5NzfUj9z7l

Минута след това бе извършена и принудителна промяна в състава на Байерн. Жером Боатенг напусна контузен, като на негово място влезе Никлас Зюле.

В 29-ата минута Леандро Паредес опита далечен удар, който профуча покрай лявата греда на Нойер.

Само 120 секунди по-късно вратарят на ПСЖ – Навас успя да спаси опасен удар с глава на Левандовски от няколко метра след центриране.

Секунди преди изтичането на редовните 45 минути „баварците“ допуснаха сериозна грешка в защитата си и това позволи на Мбапе да стреля от точката за дузпа, но много слабо и право в ръцете на Нойер.

🔴 Boateng's #UCLfinal is over 😢



Süle is on for Bayern... pic.twitter.com/ZU7jeMOvVK