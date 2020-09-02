Ново напрежение имаше за кратко на столичните ул. „Леге“ и „Съборна“. По време на протестите е бил задържан 19- годишен младеж. От полицията установили, че Георги Чавдаров е без документи за самоличност. По неговите думи обаче, той е бил блъснат, при което портфейлът с документите му се изгубили в хаоса на демонстрациите.

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Чавдаров бил отведен в полицейски бус за установяване на самоличността, а междувременно протестиращите обградили полицейския автомобил с искания момчето да бъде освободено. В крайна сметка Георги Чавдаров е бил пуснат.

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