Цветана Пиронкова се изправя срещу френската тенисистка Ализе Корне на Откритото първенство на САЩ. Мачът се провежда на един от централните кортове на US Open - "Луис Армстронг Стейдиъм", нашата тенисистка взе първия сет с 6:4. На четвъртфинал чака Серина Уилямс, който взе мача си с 2:1 срещу Мария Сакари.

Мачът се провежда на един от централните кортове на US Open - "Луис Армстронг Стейдиъм".

В следващия кръг победителката от тази среща ще играе срещу победителката от мача Серина Уилиямс - Мария Сакари.

Двубоят започна с труден гейм на сервиса на французойката. Стигна се до 30:30, след което и до 40:40, като и двете тенисистки показваха хубави удари от дъното на корта. В крайна сметка обаче Корне взе две поредни точки, за да завтори гейма за 1:0.

Motherhood, a comeback during COVID-19, and an incredible run at the #USOpen 🇧🇬 Tsvetana Pironkova's career (and life) journey is an incredible one. pic.twitter.com/s0m9UYQg3Q

Вторият гейм обаче беше разочароващ за българката. След поредица от грешки се стигна до 0:40, съответно и 3 точки за пробив за съперничката. Пиронкова неутразилира първата, но след грешка на нашата тенисистка резултатът станал 2:0.

Пиронкова обаче бързо се съвзе. След лош старт в гейма на Корне, нашата тенисистка успя да стабилизира играта си и след няколко грешки на французойката резултатът беше намален на 1:2. Последващият гейм се разви много оспорвано. Стигна се до 2 равенства 40:40, след което нашата тенисистка взе две поредни точки след дълги разигравания и изравни за 2:2.

Двете тенисистки си взеха подаванията в следващия гейм без особени проблеми за резултат 3:3. Корне отново не срещна проблеми в следващия гейм, печелейки гейма си на 15.

Нашето момиче взе последващия гейм и тогава се стигна до ключов момент в срещата. Българската тенисистка успя да обърна гейма на Корне от 30:0, за да може да успее да пробие на 30 и да има възможност да сервира за първия сет.

Pironkova takes the first set, but Cornet leads 4-2 in the second.



Who will advance to meet Serena in the QFs? #USOpen pic.twitter.com/KGYU82tJEn