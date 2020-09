Цветана Пиронкова се изправя срещу френската тенисистка Ализе Корне на Откритото първенство на САЩ. Ние от NOVA.bg ще проследим срещата НА ЖИВО.

Мачът се провежда на един от централните кортове на US Open - "Луис Армстронг Стейдиъм".

В следващия кръг победителката от тази среща ще играе срещу победителката от мача Серина Уилиямс - Мария Сакари.

Двубоят започна с труден гейм на сервиса на французойката. Стигна се до 30:30, след което и до 40:40, като и двете тенисистки показваха хубави удари от дъното на корта. В крайна сметка обаче Корне взе две поредни точки, за да завтори гейма за 1:0.

On Armstrong, @alizecornet is taking on Tsvetana Pironkova for a place in the QFs #USOpen



Watch & bet > https://t.co/1MwN6L9wlT (geo-restrictions apply)



Customers must have funded Sports account or have placed bet within last 24 hours. 18+ | T&Cs Apply | Gamble Responsibly pic.twitter.com/uXldv4f27y