Цвети Пиронкова срещу Серина Уилямс. Четвъртфиналът на US Open между българката и бившата номер едно в света на тениса започна след 19 ч.

МАЧЪТ НА ЖИВО:

ПЪРВИ СЕТ:

0:1 гейма - Уилямс запчна много силно. Благодарение на два аса дръпна с 40:0. След страхотна къса и после прехвърлящ удар над излязлата напред американка, Пиронкова намали до 40:15. Непредизвикана грешка на Серина - 40:30. С нов ас обаче Уиллямс взе първото си подаване.

1:1 гейма - Страхотен гейм за Цвети, която направи и първия си ас, след което дръпна с 40:0. Серина върна едва точка, но след едно разиграване, при което и мрежата помогна, Пиронкова взе първия си гейм.

1:2 гейма - Добър ретур на Цвети предизвика грешка от бекхенд на Уилямс и 0:15. Нов ас на Серина изравни точките. Форхенд по диагонала на българката обаче отиде в аут, а след това Серина спечели нова точка от сервис. След още един сбъркан бекхенд на американката се стигна до 40:30, но с ас номер 5 приключи и геймът.

2:2 гейма - Още един лесен гейм за Цвети, в който Уилямс не успя да върне нито един ретур в полето и той завърши на нула точки.

3:2 гейма - Пробив за Пиронкова. Българката изтласкваше Серина зад основната линия с мощни бекхенди. Американката с хубав уинър от форхенд и 30:15, но после Цвети с атакува с дълбоки удари и завърщващ такъв с предната страна на ракетата - 30-30. Тук дойде и първата двойна грешка на Серина, което осигури първа тока за пробив в мача, но с ас американката спаси. Още една грешка, този път от бекхенд, доведе до втора възможност за пробив, който бе реализиран с уинър от бекхенд по правата.

4:2 гейма и затвърждаване на пробива - Нови три бързи точки и 40:0 за Пиронкова. Аут от бекхенд на българката доведе до 40:15, но след дълго разиграване и грешка на американката пробивът бе затвърден.

4:3 гейма - Уилямс беше безкомпромисна. Серина натисна в следващия си сервис гейм, в който взе бързи три точки, а след това го завърши с брутален уинър от форхенд по диагонала.

5:3 гейма - Тежък гейм за Цвети. Тя сервираше с нови топки. В средата на гейма се стигна до 30 равни, но непредизвикана грешка от форхенд на Серина даде гейм бол на българката, след което с втория ас покачи на 5:3.

5:4 гейма - Цвети имаше шанса да затвори сета още в този гейм. Две грешки на американката и чудесен бекхенд по диагонала доведе нещата до първи сетбол за българката. Страхотен къс диагонал от бекхенд на Уилямс спаси пробива. Ретур-уинър в аут и предимство за Уилямс. Нова грешка - нов пропукан форхенд при дълбока топка - от страна на Серина възстанови равенството в гейма. Пиронкова стигна до нов сетбол след чудесен лифтиран бекхенд-лоб. Възможността за пробив бе пропусната, след което пак сбъркан форхенд на Цвети даде предимство на американката. Ас номер 7 по правата в полето за предимство позволи на Уилямс да вземе гейма.

6:4 гейма - Българката беше безкомпромисна и взе гейма, с което и първия сет.

ВТОРИ СЕТ:

1:0 гейма - Страхотно начало на Пиронкова! Тя обърна Уилямс от 15:30 благодарение на сечен бекхенд в аут на американката, уинър по бекхенд по правата на Цвети и аут от форхенд на Серина.

1:1 гейма - Пробивът е върнат. С мощен форхенд-уинър Серина поведе с 30:15 при сервис на Цвети. Мрежата отново помогна на българката в следващия момент, но със серия от дълбоки удари на американката провокира сбъркан бекхенд от Пиронкова. Стигна се до първи шанс за пробив на Уилямс. След грешка от форхенд Цвети допусна рибрейк.

1:2 гейма - Два поредни форхенд-уинъра и 30:0 за Серина. Резултатът стана 40:0 след ас номер 10. Три непредизвикани грешки на американката обаче позволиха на Пиронкова да изравни. Мощен сервис и предимство за Уилям. След чудесен форхенд-уинър по обратния диагонал на Цвети се стигна до нов дюс. С нов ас на американката и после грешка от задната страна на ракетата на българката геймът бе приключен.

2:2 гейма - Тежък сервис гейм за Цвети. Уилямс удряше здраво на ретур, а процентът на вкаран първи сервис на българката падна до едва 56%. Дълго разиграване бе спечелено заради добрата защита на Пиронкова. След това тя реализира първото си воле край мрежата, а Серина не успя да намери очертанията на корта от бекхенд и геймът приключи.

2:3 гейма - Уилямс показа страхотна игра и взе гейма, като остави Пиронкова на 0.

3:3 гейма - Отличен сервис гейм за Цвети. Уилямс атакуваше много аргесивно, но без резултат, а с бекхенд-уинър по диагонала, българката си взе подаването.

3:4 гейма - Уилямс отново излезе напред.

3:5 гейма - Бързи три непредизвикани грешки на Пиронкова доведоха нещата до 40:0 за Серина. Цвети върна една точка, но след маратонско разиграване с невероятни разменени удари завърши с неуспешен опит за къса на Пиронкова и пробив за Уилямс!

3:6 гейма - Серина запази стабилното си представяне, с което взе гейма и сетът приключи.

ТРЕТИ СЕТ:

0:1 гейма - Истински маратонски първи сервис гейм за Цвети. Стигна се до шанс за пробив след две атаки от ретур на американката. Мрежата обаче отново помогна на Пиронкова. Нов форхенд-уинър на Серина след вкаран ретур при втори сервис ѝ даде предимство. Българката трябваше да спасява точка за пробив, като ретур-уинъ на Уилямс излетя в аут. Дълго разиграване завърши с грешка на мрежата на Цвети, а за пети път се стигна до дюс. Бекхенд в мрежата на българката и тя трябваше да защитава нова точка за пробив, но Уилямс успя да изтръгне гейма.

0:2 гейма - Чудесна игра на българката в защита и 30 равни. Серина обаче направи смач от средата на корта – 40:30. Бекхенд-уинър по правата на Цвети и дюс. Два неуспешни ретура обаче на Пиронкова и гейм за американката.

1:2 гейма - Първи гейм за Цвети в третия сет. Тя спечели бърза точка след сервис при 15-15, но след ретур-уинър от бекхенд на Серина отново нещата отидоха към пробив. След добра комбинация от форхенд по обратния диагонал и бекхенд по правата на Пиронкова се стигна до 30 равни. Грешка от задната страна на ракетата на Уилямс и геймбол за Цвети. Умопомрачителен форхенд-уинър по обратния диагонал на Уилямс докара нещата до дюс, но пък грешка на американката даде предимство на нашето момиче. Нова помощ от мрежата, а след нов сбъркан форхенд от Уилямс и гейм за Пиронкова.

1:3 гейма - Два нови аса помогнаха на Уилямс да вземе сравнително бързо и лесно сервис гейма си.

2:3 гейма - Лесен и бърз гейм за Цвети Пиронкова, която се задържа близо до опонентката - на един пробив.

2:4 гейма - Пореден гейм за Серина и 19 ас, придружен с няколко грешки от ракетата на Цвети, доведоха резултата до 4:2.

2:5 - Серина с нов пробив.

