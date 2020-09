Цвети Пиронкова срещу Серина Уилямс. Четвъртфиналът на US Open между българката и бившата номер едно в света на тениса започна след 19 ч.

МАЧЪТ НА ЖИВО:

ПЪРВИ СЕТ:

0:1 - Уилямс запчна много силно. Благодарение на два аса дръпна с 40:0. След страхотна къса и после прехвърлящ удар над излязлата напред американка, Пиронкова намали до 40:15. Непредизвикана грешка на Серина - 40:30. С нов ас обаче Уиллямс взе първото си подаване.

1:1 - Страхотен гейм за Цвети, която направи и първия си ас, след което дръпна с 40:0. Серина върна едва точка, но след едно разиграване, при което и мрежата помогна, Пиронкова взе първия си гейм.

1:2 - Добър ретур на Цвети предизвика грешка от бекхенд на Уилямс и 0:15. Нов ас на Серина изравни точките. Форхенд по диагонала на българката обаче отиде в аут, а след това Серина спечели нова точка от сервис. След още един сбъркан бекхенд на американката се стигна до 40:30, но с ас номер 5 приключи и геймът.

