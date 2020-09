Малко повече от месец след опустошителната експлозия в Бейрут, колона черен дим се появи отново над пристанището на ливанската столица в четвъртък, предаде БГНЕС. Все още не е установена причината за пожара.

По предварителна информация от ливанските военни се е запалил склад за гуми, който може да съдържа и бидони с масло. Според очевидци обаче димът се издига от частта на пристанището, където е бил епицентърът на експлозията, унищожила по-голямата част от града в началото на август.

