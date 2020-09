Виктория Азаренка направи страхотен обрат и победи с 2:1 (1:6, 6:3, 6:3) сета Серина Уилямс и се класира за финал на Откритото първенство на САЩ. Така Серина Уилямс ще трябва да почака за рекордната 24-а титла от Големия шлем.

За трофея беларуската ще спори с японката Наоми Осака.

✅ 11 wins in a row

✅ First win over Serena at the #USOpen

✅ First Grand Slam final since 2013



She's back. pic.twitter.com/bYStP2VVOZ