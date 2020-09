Ню Йорк отбелязва 19-ата годишнина от нападенията на 11 септември 2001 г. - в разгара на пандемията от коронавирус и ожесточената битка за новия стопанин на Белия дом, пише AFP.

Ужасът "11 септември" в СНИМКИ

Церемонията в памет на близо 3000 души, загинали в най-кървавата терористична атака в историята на САЩ, ще бъде прекъсната от минута мълчание в точните моменти, когато джихадистите на „Ал Кайда” разбиха два отвлечени самолета в кулите на Световния търговски център.

The "Tribute In Light" beams shine above the skyline of Manhattan on the eve of the 19th anniversary of the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center in New York City as seen from Atlantic Highlands, New Jersey. pic.twitter.com/I2csUDr6gU — Tom Brenner (@tombrennerphoto) September 11, 2020

Музеят на жертвите на атаките ще бъде отворен за първи път от началото на пандемията от COVID-19.

9/11: Нови разкрития

Почти две десетилетия след нападенията 11 септември остава синоним на героизма и устойчивостта на Ню Йорк и гражданите му.

Губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо напомни на жителите, че тяхната устойчивост вероятно отново ще бъде подложена на изпитание заради социалните и икономически последици от пандемията.

Водачът на „Ал Кайда” призова на 18-ата годишнина от 11 септември за атаки срещу Запада

Кметът на Манхатън Гейл Брюър призна, че островът, известен със своята неизчерпаема енергия, сега е изправен пред редица проблеми. Някои от тях произтичат директно от пандемията на коронавируса: почти всички служители в офиси – т. нар. „бели якички”, работят от домовете си от март насам. Това изпразни бизнес центровете на Манхатън, оставяйки хиляди малки магазини и ресторанти без клиенти.

Най-малко 35 000 души са се изселили от Манхатън, ако се съди по броя на заявилите намерение да гласуват по пощата за президентските избори през ноември.

Сянката на страшна болест тегне след атентатите на 11 септември

Умножава се и броят на бездомните хора след затварянето на множество приюти заради противоепидемичните мерки.

Убийствата и стрелбите през август тази година са се увеличили съответно с 47% и 166% в сравнение със същия период на 2019 г.

We all know exactly where we were on September 11, 2001.

We all can recall that feeling when we saw the plane hit The World Trade Center.

We all promised to never forget.

For all the lives lost and lives still effected..

We Remember 🕊🇺🇸🙏 pic.twitter.com/BsMu6oRyqn — Autumn (@Autumn43616) September 11, 2020

Макар да е все още далеч под ендемичните нива на престъпност през 70-те и 80-те години, Голямата ябълка се върна към нивата на престъпност от 2012 г., пише „Ню Йорк Таймс”.

Откриха нов мемориал на мястото на Световния търговски център в Ню Йорк (СНИМКИ)

Въпреки че градът показва признаци на възстановяване от COVID-кризата, вероятно ще са му нужни около три години, за да стъпи на крака напълно, сочат прогнозите на брокерите.

Роденият в Ню Йорк Тръмп, който се прочу с бизнеса си с недвижими имоти тук, настоява, че нарастването на престъпността в бастиона на Демократическата партия се дължи на некомпетентността на лидерите му. Преди дни той за пореден път обвини кмета и губернатора, че "унищожават" града.

Тръмп: Ще засилим сраженията с талибаните (ВИДЕО+СНИМКИ)

Властите в Ню Йорк на свой ред оспориха отказа на Тръмп да освободи милиарди от спешните федерални фондове, за да помогне на града да премине през най-тежката криза в новата му история.

"Тръмп активно се опитва да убие Ню Йорк. Това е лично. Мисля, че е на психологическа основа", каза Куомо.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.