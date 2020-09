Пожар избухна в една от знаковите сгради на търговския квартал в Бейрут. Това е вторият подобен инцидент от началото на този месец, съобщава Ройтерс. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Пламъците са били потушени бързо, съобщиха от местните противопожарни служби.

Няколко пожарни автомобила бързо обляха пламъците, които оставиха черни следи по фасадата на 5-етажната футуристична сграда, която е дело на покойната популярна архитектка Заха Хадид. Зданието все още се строи и е разположено на основния булевард, който преминава покрай разрушеното пристанище на Бейрут. Все още няма информация какаво е причинило пожара.

Good morning - in today's news from #Lebanon, a huge fire erupted in the Beirut souks, in one of Zaha Hadid's signature design buildings. pic.twitter.com/Ahs1pIc0bf