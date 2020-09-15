Отровеният руски опозиционер Алексей Навални планира да се завърне в Русия. Това съобщи неговият говорител Кира Ярмиш, цитирана от Би Би Си.

“Все още се озадачавам, защо някой би си помислил обратното”, написа Ярмиш в социалната мрежа „Туитър” по повод плановете за завръщането на критика на президента Владимир Путин в Москва.

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Самият Навални публикува своя снимка в „Инстаграм” – за пръв път от отравянето си. Под фотографията той написа, че вече диша самостоятелно и без помощта на респиратор.

Припомняме, че опозиционерът припадна по време на полет от Сибир на 20 август. Изследвания показаха, че Навални е бил отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок". Той беше транспортиран за лечение в берлинската болница „Шарите”. Според екипа на Навални той е бил отровен по заповед на Путин – обвинения, които Кремъл категорично отрича.

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