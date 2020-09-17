Алексей Навални е бил отровен с бутилка с вода в хотелската си стая в сибирския град Томск, а не с чай на летището – както се предполагаше по-рано. Новата версия за случилото се с руския опозиционер беше разпространена във видео от негови сътрудници на личния му профил в Instagram, съобщава Ройтерс.

Междувременно стана ясно, че Германия е поискала помощ от Агенцията за забрана на химическите оръжия за отравянето на Навални с новичок. Експерти от агенцията вече са взели биомедицински проби за изследване в сертифицирани лаборатории.

Опозиционерът припадна по време на полет от Сибир на 20 август. Изследвания показаха, че Навални е бил отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок". Той беше транспортиран за лечение в берлинската болница „Шарите”. Според екипа на Навални той е бил отровен по заповед на Путин – обвинения, които Кремъл категорично отрича.

Алексей Навални планира да се завърне в Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.