Опозиционерът припадна по време на полет от Сибир на 20 август
Алексей Навални е бил отровен с бутилка с вода в хотелската си стая в сибирския град Томск, а не с чай на летището – както се предполагаше по-рано. Новата версия за случилото се с руския опозиционер беше разпространена във видео от негови сътрудници на личния му профил в Instagram, съобщава Ройтерс.
Междувременно стана ясно, че Германия е поискала помощ от Агенцията за забрана на химическите оръжия за отравянето на Навални с новичок. Експерти от агенцията вече са взели биомедицински проби за изследване в сертифицирани лаборатории.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Опозиционерът припадна по време на полет от Сибир на 20 август. Изследвания показаха, че Навални е бил отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок". Той беше транспортиран за лечение в берлинската болница „Шарите”. Според екипа на Навални той е бил отровен по заповед на Путин – обвинения, които Кремъл категорично отрича.
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