Десет души бяха убити, а над 25 вероятно са затрупани под руините на срутила се триетажна сграда в Западна Индия, съобщава БГНЕС.

Двама работници загинаха на строеж в София (СНИМКИ)

Инцидентът в град Биванди, който е в близост до финансовата столица на Индия Мумбай, е станал малко преди зазоряване в понеделник.

At least 8 dead in residential building collapse in India https://t.co/menDqNlHId — The Independent (@Independent) September 21, 2020

"10 души са загинали, спасихме 11", каза служител от градските власти пред Франс прес.

Взрив срути жилищна сграда в Ереван (СНИМКИ)

Повече от 40 служители на службите за спешна помощ са пристигнали на мястото, включително екип от 30 спасители от Националните сили за реагиране при бедствия (NDRF).

#UPDATE #Maharashtra: Death toll rises to 10 in the building collapse incident in Bhiwandi, Thane which took place earlier today.



Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) still underway. pic.twitter.com/MsqlB51mH1 — NewsMobile (@NewsMobileIndia) September 21, 2020

Генералният директор на NDRF Сатя Нараян Прадхан написа в Twitter, че екипи със специализирано оборудване и кучета се опитват да спасят някои от 20-25 души, за които предполагат, че са затрупани от руините на сградата.

Maharashtra: 10 dead in #Bhiwandi building collapse, 20-25 feared trapped pic.twitter.com/ZzkCOEFhfx — India TV (@indiatvnews) September 21, 2020

Снимки от мястото на инцидента показват, че аварийните работници действат сред бетон и тухлени отломки с висящи над гладите им електрически проводници.

10 killed, 11 injured; rescue operation under way



Saddened by the building collapse in #Bhiwandi, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. Praying for a quick recovery of those injured, tweets PM @narendramodi



Live updates 👉 https://t.co/LbwgujlMkC pic.twitter.com/YKIRtf2gQ6 — The Times Of India (@timesofindia) September 21, 2020

Причината за инцидента не е ясна, но срутванията на сгради са често срещани по време на мусоните от юни до септември в Индия, като стари и нестабилни конструкции поддават след дни непрекъснати дъждове.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.