Проливни дъждове и силни градушки удариха Истанбул, нарушавайки нормалния ход на ежедневието на гражданите и парализирайки трафика в мегаполиса, съобщава турският вестник Hurriyet, цитиран от Агенция „Фокус”.

There has been an unexpectedly heavy rain and hail downpour in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/YkhKrUlncw