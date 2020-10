"Лудогорец" го направи отново! Разградчани влязоха в групите на Лига Европа след победа като гост с 2:0 над "Динамо" Брест. Успехът дойде в заключителните минути на двубоя след попадения на златните козове на Павел Върба от пейката. Първо Елвис Ману даде аванс за "орлите", а малко след това Ихинио Марин удвои преднината на тима си. Това е пето участие на българският шампион в групите на Лига Европа. Много силен двубой изигра юношата на Лудогорец Доминик Янков, който бе в основата и за двете попадения.

💪 Full time. Victory for Ludogorets with 2:0 #Dynamo #Ludogorets #DynamoLudogorets pic.twitter.com/yyPD6dX6wL

Разградчани стартираха по-добре двубоя и успяха да спечелят контрола на топката. В първите минути Бернард Текпетей бе грубо фаулиран от защитник на беларусите. Домакините заложиха в първите минути на по-директен футбол с бързо пренасяне играта от защита в нападение.

В 4-ата минута Пламен Илиев бе принуден да се намесва решително, след като Павел Седко бе изведен зад гърба на защитата. Атакуващият футболист на Динамо стреля по земя, но много слабо и българският страж улови топката.

⚽ Today at 21:00 🕘 Dinamo (Brest) vs Ludogorets in Europa League - Play-off #Dinamo #Ludogorets #UEL pic.twitter.com/bIAq9d6x1E