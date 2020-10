Динамо Брест и Лудогорец играят при резултат 0:0 в плейоф за влизане в групите на Лига Европа.

"Лудогорец" гостува на "Динамо Брест" в плейофната фаза на Лига Европа, а срещата ще се проведе в Минск от 21:00 часа, а вие може да го проследите минута по минута на nova.bg и пряко в ефира на DIEMA SPORT.

⚽ Today at 21:00 🕘 Dinamo (Brest) vs Ludogorets in Europa League - Play-off #Dinamo #Ludogorets #UEL pic.twitter.com/bIAq9d6x1E