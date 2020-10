Григор Димитров излиза срещу Стефанос Циципас в битка за място на четвъртфиналите на Ролан Гарос. Двубоят е втори подред в програмата на централния корт "Филип Шатрие".

Гришо е на 1/8-финал на "Ролан Гарос", съперникът му се отказа

Българският №1 за момента няма загубен сет на турнира, записвайки чисти победи срещу Грегоар Барер и Андрей Мартин в първите два кръга, преди Роберто Баена да се откаже в третия кръг при преднина от 2:0 сета за Димитров. Следващият опонент обаче е далеч по-сериозен.

