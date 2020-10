Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, преустанови участието си на Ролан Гарос. Гришо загуби с 0:3 сета (3:6, 6:7(9), 2:6) от Стефанос Циципас на 1/8-финалите на Октритото първенство в Париж, след като със сигурност не изигра най-убедителния си мач в хода на турнира, а класата на гръцкия тенисист бе от решаващо значение за изхода на мача.

Още при първия сервис-гейм на Григор атинянинът направи пробив, който запази до края на първия сет, в който Григор изпитваше сериозни трудности да намери ритъм, а и началния си удар.

Циципас има сериозни амбиции за стигане далеч в Париж, въпреки че в първия си мач на турнира беше близо до сензационно отпадане, печелейки с 3:2 сета.

And now, the first meeting between Dimitrov & Tsitsipas.



Settle in...#RolandGarros pic.twitter.com/QcJ6QGJ0Ip