Атака с нож в Париж. Мъж беше намушкан и почина на място в северозападното парижко предградие Конфлан-Сент-Онорин, съобщава Би Би Си.

BREAKING: Man decapitated in assault near Paris, anti-terror probe under way: https://t.co/iwDo6najUq

По първоначални данни нападателят е крещял „Аллах е Велик” преди да нападне жертвата. По информация на местни медии намушканият е учител, който показвал в клас карикатури на пророка Мохамед, а нападателят е баща на един от учениците на жертвата. Атаката станала около 17 часа местно време край училището, в което преподавал намушканият.

Police were seen securing the scene on Friday where a man was reportedly beheaded in Conflans-Sainte-Honorine, in the suburbs of #Paris.



A police spokesperson said the victim was a teacher.#France pic.twitter.com/AG8B9f2hvR