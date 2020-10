Седем души, сред които четири деца, са били ранени при стрелба на паркинг в Меса, Аризона, съобщава телевизионният канал ABC.

Неизвестни лица са открили огън от джип, спрял на пътя до паркинг с щандове за храна, където хората са се били събрали. Един от продавачите е отвърнал с изстрели по превозното средство.

At least seven people, including children, were injured in an apparent drive-by shooting Friday night in Mesa, Arizona, authorities said. https://t.co/OCe4anEK9m