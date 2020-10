Член на радикална феминистка група FEMEN рганизира гол протест пред полското посолство в Киев срещу почти пълната забрана за аборти в страната, пише БГНЕС. На английски върху тялото й беше изписан лозунгът „Моето тяло е мой избор” (My body is my choice).

Активистка Femen полностью оголилась у посольства Польши в Киеве, протестуя против запрета абортов. Видео https://t.co/xfCKinid59 — FEMEN (@FEMEN_Movement) October 26, 2020

„Сестри на оръжие!“, скандираше на полски младата жена, преди да бъде арестувана от полицията. По-късно през деня няколко десетки активисти се събраха близо до посолството за поредната демонстрация в подкрепа на полските жени.

Една от жените държеше плакат с надпис: "Когато правителството реши да забрани безопасни аборти, жените могат да решат да прекратят правителството." Миналата седмица конституционният съд на Полша реши, че съществуващ закон, позволяващ аборта на деформирани плодове, е "несъвместим" с конституцията.

Пореден ден на протести срещу забраната за аборти в Полша

Решението предизвика протести срещу почти пълната забрана на абортите в страна, която вече има някои от най-строгите ограничения на ЕС.

