Шампионът на България Лудогорец играе при резултат 2:1 във втория си мач от група J в Лига Европа срещу австрийския ЛАСК Линц. Хюсеин Балич откри резултата за ЛАСК във втората минута. Андреас Грубер удвои в 12-ата, но в 15-ата Елвис Ману намали резултата.

Станислав Генчев залага на Елвис Ману на върха на атаката, след като българският отбор е раздиран от кадрови проблеми в нападение, след като Клаудиу Кешеру и Ихинио Марин са с контузии, както и Кирил Десподов, който се контузи през първата част на дуела с Антверп. На вратата е Пламен Илиев, а квартетът пред него е от Сисиньо, капитанът Моци, Вердон и Недялков. Сантана, Баджи и Анисе пък са тримата халфове, които ще помагат на Текпетей и Янков за атаките на "орлите" от Разград.

