Мощно земетресение стана малко преди 14.00 ч. в Гърция. Трусът е усетен и в България, най-вече по високите етажи на сградите.

По първоначални данни земетресението е с магнитуд 6,9 по Рихтер, а епицентърът е край Додеканеските острови, с дълбочина 10 км. Засега няма информация за жертви и щети.

Земетресение в Източна Турция

The 7.0 magnitude #earthquake , about 17km off the coast of western Izmir province, was felt as far away as Athens and Istanbul, the US Geological Survey said.

There was no word on casualties but images from the Turkish city of #Izmir showed buildings that had collapsed.#deprem pic.twitter.com/nfCxz0g8qK