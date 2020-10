Нападател, въоръжен с пушка, рани православен свещеник при стрелба във френския град Лион, преди да избяга, съобщи полицейски източник, цитиран от БГНЕС. В ход е операция по издирването на нападателя.

According to the Interior Ministry of France, security and rescue forces have arrived on the spot, and a security perimeter has been installed