Шампионът на България „Лудогорец” излиза в поредния си европейски мач от групите на Лига Европа срещу „Тотнъм”. Двата отбора играят при резултат 0:1. Хари Кейн откри резултата в 13-ата минута.

Разградските „орли” приеха английския тим на „Хювефарма Арена” в трети мач от група J.

⚽ Today at 19:55 🕖 Ludogorets vs Tottenham Hotspur in Europa League - Group stage#Ludogorets #Tottenham #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/jvxwKySKjM