Джо Байдън се обяви тази нощ за победител на президентските избори в САЩ, предадоха Ройтерс и АП.

В първото си публично изявление, след като бе съобщено, че е набрал над необходимия брой електорални гласове, демократът каза, че народът е осигурил на него и подгласничката му Камала Харис явна и убедителна победа. В реч пред поддръжници в Уилмингтън, щата Делавър, бъдещият обитател на Белия дом обеща, че като президент ще се стреми да обедини американското общество.

I pledge to be a President who seeks not to divide, but to unify.



Who doesn’t see Red and Blue states, but a United States.



And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people.