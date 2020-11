Британският пилот Люис Хамилтън спечели 14-ия кръг в световния шампионат на Формула 1 на пистата "Истанбул Парк". С това той спечели и 7-ата си световна титла, изравнявайки постижението на легендарния Михаел Шумахер, който също има толкова трофеи, пише Gong.bg .



Ланс Строл стартира от първата редица, а до него застана пилотът на Ред Бул Макс Ферстапен. От втора редица започнаха Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Александър Албън с Ред Бул. Топ 6 затворят Даниел Рикиардо с Рено и Люис Хамилтън с Мерцедес.



В първата обиколка Люис Хамилтън стартира добре и съумя да излезе на 3-ата позиция, а Ферстапен с Ред Бул не съумя да тръгне добре и пропадна като позиции в класирането. Валтери Ботас и Окон се завъртяха и също загубиха позиции.





Хамилтън направи грешка в първата обиколка и отиде на 6-а позиция при завъртяни 5 обиколки на мокрото трасе.





Строл вървеше уверено на първата позиция, втори беше Перес, а трети Себастиан Фетел с Ферари. В 11-ата обиколка настъри разместване в класирането, след като Строл влезе в бокса за смяна на гуми, а Ферстапен оглави класирането, но не беше влизал в бокса.





В 13-ата обиколка състезанието приключи за пилота на Алфа Ромео Антонио Джовинаци, който направи много добра квалификация в съботния ден, а днес преди старта на състезанието излезе от трасето и трябваше болидът му да бъде ваден от чакъла, но механиците му се справиха и той стартира, за да спре в 13-ата обиколка.

Ланс Строл си върна първата позиция, втори вървеше Перес, а трети Ферстапен. Хамилтън се движеше 5-ти, но се бореше Фетел и Албън за 4-ата позиция, а всичко това в 16-ата обиколка на пистата. В 18-ата обиколка Ферстапен рискува твърде много при опита си да изпревари Перес, но не сполучи като се завъртя на два пъти, като загуби позиции и отиде на 8-ата позиция.



Люис Хамилтън излезе начело в 38-ата обиколка на състезанието, като след него бяха Перес и Ферстапен. Строл отиде на 4-ата позиция.





В крайна сметка до края на надпреварата Люис Хамилтън съумя да запази първата си позиция и спечели 7-ата си шампионска титла. Втори остана Серхио Перес с Рейсинг Пойнт, а трети Себастиан Фетел с Ферари.