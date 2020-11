Личното състояние на милиардера Илон Мъск, чиято ракетна компания изстреля четирима астронавти в космоса, скочи с 15 милиарда долара, след като компанията му за електрически автомобили Tesla Inc. беше включена в S&P 500 – един от водещите борсови индекси в САЩ, съобщава БГНЕС.

Последната новина добави еквивалента на ракетно гориво към активите му. 49-годишният Мъск е готов да се превърне в третия най-богат човек в света, като прескочи Марк Зукърбърг, след като нетната му стойност се увеличи с над 15 милиарда долара при продължителна търговия.

