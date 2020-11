Америка е изправена пред тревожен момент заради новата вълна на пандемията. Повечето ученици остават извън класните стаи, хората работят от хола си, ресторантите са полупразни, социалните събирания до голяма степен са ограничени. Една традиция обаче със сигурност ще продължи. Президентът на САЩ ще помилва пуйка на Деня на благодарността в Белия дом във вторник, пише CNN.

Държавният глава не е участвал в публично събитие от 11 дни.

Which turkey should President Trump pardon at this year's National Thanksgiving Turkey Pardoning Ceremony—Corn or Cob?

Той имаше само четири официални появи от 3 ноември насам и говори два пъти пред публика. С изключение на голфа през почивните дни и посещението на Националното гробище в Арлингтън в Деня на ветераните, той не е напускал Белия дом.

Засега Корн и Коб, както са имената на двете пуйки кандидати за помилване, живеят в лукс в хотел Willard Intercontinental във Вашингтон, но на събитие в Rose Garden, само една от птиците ще получи президентско помилване преди празника на Деня на благодарността в четвъртък.



Снимка: Официален Twitter акаунт на Белия дом



Специалните бели пуйки, които се хранят по стриктен режим, са отгледани от Рон Кардел, председател на Националната федерация и фермер.

Corn🌽 and Cob say good morning! Today’s a big day for these turkeys. Which one will be named the National Thanksgiving Turkey?! Stay tuned! pic.twitter.com/wcjeEU3OeS