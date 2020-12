Автомобил уби двама души и рани няколко на пешеходна зона в западногерманския град Трир. Това съобщи местната полиция в Twitter.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Телевизионният оператор SWR предаде, че шофьорът е бил задържан от полицията. Подробностите за инцидента обаче са неясни.

A man has been arrested in Trier, Germany after his car rammed multiple people leaving several dead and injured, unclear if it was an attack or accidental #Germany pic.twitter.com/8fwMZCMMLu — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

Органите на реда призовават местните да избягват района.

At least 2 dead and multiple people seriously injured after a car drove into pedestrians in Trier pic.twitter.com/7q8kk7Ymk5 — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

От МВнР заявиха, че Генералното ни консулство във Франкфурт е във връзка с полицията в Трир. Оттам уточняват, че момента няма никаква информация за националността на пострадалите.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .